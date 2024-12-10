Украина прекратит газоснабжение Красноармейска с 12 декабря

Бойцы отряда «Шторм» уничтожили дома в донецкой Красногоровке, в которые командование ВСУ регулярно посылало военных. Об этом сообщает RT. Украинских военных, как отмечается, сгоняли к тем позициям вопреки оперативной обстановке — под прицел ВС РФ.