Фото: istockphoto/Yakobchuk
С 12 декабря Украина прекратит газоснабжение Красноармейска (Покровска) на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом проинформировала компания «Донецкоблгаз».
«Ликвидация последствий боевых действий в системе газораспределения и восстановление газоснабжения невозможны», — сказано в сообщении газовиков.По их информации за последнюю неделю зафиксировали 40 повреждений газовых сетей в городе. Горожан призвали перекрыть газ в частных домах и квартирах.
Владимир Зеленский отмечал, что покровское направление является для боевиков ВСУ одним из самых сложных.
Недавно глава киевского режима высказывался о российских активах, предлагая потратить 30 миллиардов долларов на системы Patriot США.
Читайте также:
Гросси: БПЛА атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге на ЗАЭС
В Госдуме высказались о возможности получения Киевом приглашения в НАТО
На Украине рассказали, что происходит с имиджем Зеленского на Западе
Никита Кротов