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Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области

ГУР МО Украины взяло ответственность за удары по нефтепроводу в ростовском Азове
06 апреля 2024, 17:05
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов, расположенного в юго-западной части Ростовской области РФ, нанесли ВСУ. Об этом заявили в Telegram-канале главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.


«В России горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024 года в районе населенного пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта"», — говорится в сообщении ведомства.
В разведке заявляют, что указанный объект использовался в военных целях.Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области

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Военный эксперт Меркурис: ВС РФ обрушат оборону ВСУ и возьмут Часов Яр
06 апреля 2024, 17:32

Фото: istockphoto/zabelin

Российские войска вполне способны обрушить оборону Вооружённых сил Украины в районе Часов Яра. После этого они без проблем займут город.
Такое предположение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube. Он отметил, что события развиваются всё более быстрыми темпами. Если само взятие города может быть долгим и затяжным, но когда войска РФ выйдут к окраинам Часов Яра, то обрушение украинской обороны произойдёт очень быстро, считает эксперт.

По мнению Меркуриса, положение ВСУ осложнено тем, что из-за канала украинцам очень затруднительно перебрасывать войска на этот участок боевых действий. Он пояснил, что в этом случае украинские части оказываются на открытой местности и становятся удобной мишенью для российской авиации, артиллерии и беспилотников.

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WSJ: Из-за острого дефицита снарядов ВСУ вынуждены искать их по болотам
06 апреля 2024, 16:07

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Украинские части испытывают острую нехватку боеприпасов. Из-за этого командиры ВСУ заставляют солдат искать неразорвавшиеся снаряды , в том числе российские, по лесам и болотам, чтобы затем их использовать.
Об этом пишут обозреватели журнала The Wall Street Journal. Издание приводит слова 36-летнего военнослужащего ВСУ Максима Полюховича, который рассказал, что ему приходится бродить по болотам и пересекать минные поля в поисках снарядов. По словам военного, снарядный голод растёт, и ему приходится отправляться на поиски боеприпасов почти каждый день.

Артиллерия ВСУ из-за дефицита снарядов вынуждена прибегать к режиму жёсткой экономии, отмечают авторы публикации. По их словам, «мусорщик Полюхович» сумел раздобыть уже около 14 тысяч артиллерийских боеприпасов, в том числе российских.

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Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
06 апреля 2024, 15:16

Фото: Минобороны РФ

Минувшей ночью российская армия нанесла групповой удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что речь идет об объектах, на которых ВСУ производили ремонт техники и дронов, в том числе иностранного производства. Для нанесения удара ВС РФ использовали БПЛА и высокоточное оружие большой дальности.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.

В ведомстве отметили, что все цели, поставленные перед ВС РФ, были поражены.

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Власти Харькова сообщили о повреждении административных зданий в результате ночного удара
Мэр Терехов сообщил о повреждении административных зданий в Харькове
06 апреля 2024, 15:06

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате серии ударов, в городе оказались повреждены административные здания. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Серия взрывов в регионе прогремела минувшей ночью.

«В результате ночного удара по Шевченковскому району повреждены (...) ряд административных зданий, АЗС, СТО», — написал мэр.

Прежде сообщалось, что после срабатывания сигналов оповещения о ракетной опасности, в Харькове прогремели взрывы. Минобороны РФ информацию об атаке ВС РФ не подтверждало.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по базе отдыха ВСУ.Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Найдены записи с нашлемных камер участвовавших в атаке на белгородчину американцев
Военкор Поддубный: В составе атаковавших белгородчину ДРГ были американцы
06 апреля 2024, 14:52

Фото: istockphoto/zabelin

Российские специалисты продолжают изучение личных вещей, оружия, документов уничтоженного противника у государственной границы в Белгородской области. Найденные фрагменты экипировки и записи нашлемных видеокамер позволили установить, что в набеге на белгородчину участвовали американцы.
Американские наёмники участвовали в попытке прорыва государственной границы РФ в районе деревни Казинка, пишет военкор Поддубный в своём телеграм-канале «Поддубный |Z|О|V| edition». Камера, закреплённая на шлеме одного из «солдат удачи», беспристрастно зафиксировала, как англоязычные наёмники входят в деревенский дом в российском регионе, смеются, шутят.

Следующие кадры отсняты уже в каком-то подвале, где укрываются вместе украинские боевики и американские военные. Слышно, как по рации передают известие о том, что погиб американец, сражённый пулей российского снайпера. Затем диверсанты пытаются покинуть посёлок и скрыться, но их накрывает российская артиллерия. Видны разрывы снарядов, затем запись обрывается, как и жизнь американского наёмника.






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Депутат Гурулев опроверг сообщения о нападении России на Казахстан
Гурулев опроверг распространяемую от его лица запись о нападении на Казахстан
06 апреля 2024, 14:44

Фото: istock / alexis84

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев опроверг информацию о том, что Россия планирует атаковать Казахстан.
В аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ и приписываемом генерал-лейтенанту Гурулеву, утверждалось, что казахстанцы беспокоятся о возможной угрозе после событий на Украине.

Однако сам депутат опроверг эту запись, называя её фейком и выражая недовольство попыткой использовать его имя для раскачивания обстановки.

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Рогов назвал причину атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Рогов: Приказ Зеленского атаковать ЗАЭС продиктован отчаянием
06 апреля 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Отчаяние побуждает Зеленского отдавать приказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Таким образом он надеется вызвать мировой резонанс, вернуть утрачиваемое внимание Запада и выпросить очередную порцию финансовой и военной помощи.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Накануне, 5 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила, что боевые БПЛА ВСУ атаковали объект в районе грузового порта и кислородно-азотной станции.

«У Зеленского истерика, он в отчаянии из-за того, что на фронте всё посыпалось. Ему нужны хот какие-то «перемоги» и актуализация происходящего», — считает Рогов.

Он уверен, что украинский президент отдаёт приказы об атаках ЗАЭС для того, чтобы с помощью ядерного терроризма привлечь внимание общественности на Западе, снова попасть в повестку и с помощью этого выклянчить очередные деньги. Рогов призвал мировое сообщество повлиять на Зеленского и не позволить «ядерному террористу пройти точку невозврата».

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В Запорожье назвали причину атак Украины на ЗАЭС
Рогов: Зеленский требует от ВСУ атаковать Запорожскую АЭС из-за отчаяния
06 апреля 2024, 13:37

Фото: istock / Wlad74

Президент Украины Владимир Зеленский отдает приказы атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы вызвать резонанс в мире и привлечь внимание Запада к Украине, считает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«У Зеленского паника, он в отчаянии — на фронте все рушится. Ему нужны хоть какие-то "победы" и актуализация происходящего», — отметил он.
По словам Рогова, украинский лидер путем ядерного терроризма пытается вызвать в мире резонанс и привлечь внимание широкой общественности на Западе.

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Контратака ВСУ в Часовом Яре, штурмы ВС РФ в Семёновке: последние новости СВО
06 апреля 2024, 13:05

Фото: istockphoto/IherPhoto

ВС РФ заняли несколько опорных пунктов противника на Северском направлении. Тактического успеха также удалось достичь российской армии на Донецком направлении. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где перешли в контратаку ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Российские войска нанесли удары по стратегическим объектам противника в Запорожье, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Активные бои зафиксированы в районе Работино и северо-западнее Вербового. Украинские формирования продолжают оборудование второй линии обороны в районе Орехова.

Стороны активно применяют средства дальнего поражения.

Северское направление


На Северском направлении в районе Веселого подразделения ВС РФ заняли один из опорных пунктов противника и предприняли успешную атаку со стороны Берестового в направлении Выемки.

Бахмутское направление


Украинские подразделения перешли в контратаку на окраинах Часового Яра. Идут встречные бои, ВС РФ сдерживают оборону и не дают противнику продвинуться. Подразделения российских ВДВ закрепились на позициях на восточной окраине микрорайона Новый.


Авдеевское направление


На Авдеевском направлении штурмовые группы ВС РФ закрепляются в центре Семеновки, противник наносит по ним удары артиллерией и дронами. В результате противостояния, ВСУ лишились нескольких единиц техники западного образца.

Херсонское направление


На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили очередную лодку с личным составом противника, направлявшуюся для проведения ротации на плацдарме в Крынках.


Донецкое направление


Российским бойцам удалось достичь тактических успехов в Новомихайловке и Георгиевке. В Первомайском российские войска стремятся выбить из н.п. остатки украинского гарнизона. В районе Уманского – встречные бои.

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