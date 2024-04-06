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Удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов, расположенного в юго-западной части Ростовской области РФ, нанесли ВСУ. Об этом заявили в Telegram-канале главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
«В России горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024 года в районе населенного пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта"», — говорится в сообщении ведомства.В разведке заявляют, что указанный объект использовался в военных целях.Украина взяла ответственность за подрыв трубопровода в Ростовской области
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