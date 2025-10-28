Украина заочно предъявила обвинения Филиппу Киркорову

Достижения.рф

СБУ заочно предъявила обвинения Киркорову из-за выступлений в Крыму и Донбассе
Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.



По данным ведомства, против артиста инициировали дела из-за его выступлений в Крыму и на территории Донбасса. В уведомлении уточняется, что Киркоров якобы «неоднократно нарушал установленный законом порядок въезда на территорию Украины».

Ранее в этот день Маргарита Симоньян с иронией отреагировала на полученную повестку в суд Киева. Журналистке предписали прибыть туда 30 октября. Подробнее в нашем материале.

Анастасия Чинкова

