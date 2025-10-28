Украина заочно предъявила обвинения Филиппу Киркорову
СБУ заочно предъявила обвинения Киркорову из-за выступлений в Крыму и Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.
По данным ведомства, против артиста инициировали дела из-за его выступлений в Крыму и на территории Донбасса. В уведомлении уточняется, что Киркоров якобы «неоднократно нарушал установленный законом порядок въезда на территорию Украины».
