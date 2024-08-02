Фото: istockphoto/Silent_GOS
Украине передали тела 250 боевиков ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Уточняется, что тела переданы в рамках репатриационных мероприятий. Передача состоялась при участии силовых структур, ведомств и международных организаций. В России об обмене пока не сообщалось.
Ранее в российском оборонном ведомстве докладывали, что с подконтрольной Киеву территории вернули 95 бойцов ВС РФ, бывших в плену.
Там отмечали, что в переговорах по обмену пленниками Объединенные Арабские Эмираты выступали в качестве посредника.
Ранее стало известно, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.
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Ранее в российском оборонном ведомстве докладывали, что с подконтрольной Киеву территории вернули 95 бойцов ВС РФ, бывших в плену.
Там отмечали, что в переговорах по обмену пленниками Объединенные Арабские Эмираты выступали в качестве посредника.
Ранее стало известно, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.
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Никита Кротов