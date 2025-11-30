Рубио заявил, что в переговорах по Украине «предстоит еще больше работы»
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в процессе переговоров по урегулированию украинского конфликта требуется «ещё больше работы». Его слова приводит РИА Новости.
Рубио отметил, что переговоры затрагивают не только условия прекращения боевых действий, но и поднимают вопросы долгосрочного процветания Украины.
«Думаю, в Женеве мы заложили основу, продолжили её на этой неделе и вновь продвинулись сегодня, но работы впереди ещё много. Это деликатный и сложный процесс», — сказал он после встречи с украинской делегацией во Флориде.
США также считают, что хорошо понимают позицию РФ. С их точки зрения, Москва должна стать «частью уравнения» по урегулированию украинского вопроса, поэтому представители США находятся в контакте с Россией «на разных уровнях».
Американская сторона сохраняет реалистичную оценку перспектив переговорного процесса, понимая его трудности, но придерживается оптимистичного настроя.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф могут обсудить будущее Украины на предстоящей встрече.