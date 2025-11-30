Рубио заявил, что в переговорах по Украине «предстоит еще больше работы»

30 ноября 2025, 23:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в процессе переговоров по урегулированию украинского конфликта требуется «ещё больше работы». Его слова приводит РИА Новости.





Рубио отметил, что переговоры затрагивают не только условия прекращения боевых действий, но и поднимают вопросы долгосрочного процветания Украины.





«Думаю, в Женеве мы заложили основу, продолжили её на этой неделе и вновь продвинулись сегодня, но работы впереди ещё много. Это деликатный и сложный процесс», — сказал он после встречи с украинской делегацией во Флориде.