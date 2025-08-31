БПЛА ВСУ атаковали Волгоград
SHOT: Над Волгоградом прозвучали взрывы, система ПВО сработала по БПЛА ВСУ
Над Волгоградом прозвучало не менее 10 взрывов. Российская система ПВО сбивает атакующие БПЛА ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
По данным местных жителей, в южной части города в течение примерно 15 минут были слышны многочисленные взрывы и видны яркие вспышки. Также раздавался звук моторов в небе. Предварительно, сбит как минимум один БПЛА ВСУ.
Очевидцы утверждают, что дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону. О взрывах также докладывают жители села Мариновка.
SHOT: Взрывы прогремели в Миллерово Ростовской области, сработала ПВО
Официальная информация на данный момент отсутствует.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Первым городом, который посетит российский президент, станет Тяньцзинь, где пройдет саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).
Визит Путина продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.