БПЛА ВСУ атаковали Волгоград

31 августа 2025, 05:21

SHOT: Над Волгоградом прозвучали взрывы, система ПВО сработала по БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Над Волгоградом прозвучало не менее 10 взрывов. Российская система ПВО сбивает атакующие БПЛА ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.





По данным местных жителей, в южной части города в течение примерно 15 минут были слышны многочисленные взрывы и видны яркие вспышки. Также раздавался звук моторов в небе. Предварительно, сбит как минимум один БПЛА ВСУ.



Очевидцы утверждают, что дроны летели на низкой высоте со стороны города Калач-на-Дону. О взрывах также докладывают жители села Мариновка.



