Выяснились российские регионы с самым большим количеством нарушителей ПДД

31 августа 2025, 05:58

РИАН: Самое большое число нарушителей ПДД зафиксировали в Москве и Подмосковье

Фото: iStock/Kukurund

Наибольшее количество нарушителей правил дорожного движения в 2024 году зафиксировано в Москве, Подмосковье и Дагестане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ.





Согласно предоставленной информации, в столице было выявлено более 1,16 миллиона нарушителей ПДД, в Московской области — 1,14 миллиона, а в Дагестане правила дорожного движения нарушили 516 тысяч автомобилистов.



Значительное количество нарушений также зарегистрировано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (свыше 523 тысяч) и Свердловской области (более 377 тысяч).



