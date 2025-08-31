Выяснились российские регионы с самым большим количеством нарушителей ПДД
Наибольшее количество нарушителей правил дорожного движения в 2024 году зафиксировано в Москве, Подмосковье и Дагестане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ.
Согласно предоставленной информации, в столице было выявлено более 1,16 миллиона нарушителей ПДД, в Московской области — 1,14 миллиона, а в Дагестане правила дорожного движения нарушили 516 тысяч автомобилистов.
Значительное количество нарушений также зарегистрировано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (свыше 523 тысяч) и Свердловской области (более 377 тысяч).
Центральный федеральный округ стал лидером среди всех округов по количеству неосторожных водителей, их число достигло 3,4 миллиона. Далее по числу нарушителей следуют Приволжский (1,8 миллиона) и Северо-Кавказский (1,1 миллиона) федеральные округа.
Общее количество водителей, нарушивших правила дорожного движения в России в 2024 году, превысило 11,8 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в РФ вступают в силу изменения в правилах дорожного движения, ужесточающие требования к перевозке детей в автомобилях. Использование бескаркасных кресел и адаптеров будет полностью запрещено.
Размер штрафа за нарушение составит 3 тысячи рублей для физических лиц и 100 тысяч рублей для юридических лиц.