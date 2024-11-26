Украинская армия повторно атаковала дронами место удара по автобусу в Новой Каховке

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Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали дронами место удара по автобусу в Новой Каховке после приезда оперативных служб, передало агентство ТАСС.
«ВСУ запустили дроны для атаки на автомобили служб, которые приехали на помощь пострадавшим пассажирам автобуса в Новой Каховке. К счастью, никто не пострадал», — подчеркнул Владимир Сальдо.
Губернатор Херсонской области обратил внимание, что в результате атаки украинских дронов были повреждены два автомобиля.
26 ноября Вооружённые силы Украины атаковали карету скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Медицинские работники ехали по вызову к местному жителю, который получил минно-взрывные травмы. Водитель и фельдшер успели выскочить из машины за мгновение до удара. Пациент, к которому медики не успели из-за разбитой машины, скончался.
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Ольга Енгалычева