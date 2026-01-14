Украинские БПЛА атаковали танкер под мальтийским флагом у берегов Анапы

14 января 2026, 16:00

Фото: Istock/Dikuch

Украинские военные применили беспилотники для атаки на танкер Matilda в Чёрном море. Эту информацию распространило Министерство обороны России через свой Telegram-канал.





Судно находилось в районе, удалённом на сто километров от города Анапа в Краснодарском крае.

«13 января 2026 года в 10:15 мск в акватории Чёрного моря с танкера Matilda был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия», — сказано в публикации.