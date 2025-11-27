В Киеве отреагировали на слова Путина о завершении конфликта и мирном соглашении

27 ноября 2025, 22:45

В Киеве заявили, что Москва готова к мирным переговорам, но не при Зеленском

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, выступая в Бишкеке, подал сигнал о готовности России к мирному урегулированию ситуации на Украине, однако при условии смены политического руководства в стране. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.





По словам парламентария, решение Владимира Зеленского отказаться от проведения выборов поставило под сомнение его легитимность, что отражается и на возможности дипломатического взаимодействия.





«Отказ Зеленского от выборов — это точка, после которой легитимность исчезла окончательно. И теперь в международном поле становится очевидным: вести переговоры с человеком, который узурпировал власть, невозможно и бессмысленно», — заявил Дмитрук.