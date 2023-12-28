Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

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Солдаты добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». Об этом пишут РИА Новости.
«После того как окопались, прилетели «птички» (БПЛА – прим. ред.) противника. У меня была пушка противoдронная. Посадил две «птички», по итогу начался минoметный обстрел, начали бить с мин, с АГС – уже не было возмoжности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти», – рассказал командир подразделения Кирилл Спасский.Как говорит военный, в первом бою из-за мины он получил ранение ноги. Он также отметил, что с российской стороны не было никаких «заградотрядов».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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