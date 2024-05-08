Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

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В Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское информагентство «Общественное. Новости».
В Харьковской области и нескольких других областях Украины звучит воздушная тревога.
Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. В результате удара украинских войск, предварительно пострадали пять сотрудников нефтебазы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске, вследствие чего начался пожар. В результате удара украинских войск, предварительно пострадали пять сотрудников нефтебазы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак