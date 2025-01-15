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Пленный украинский пограничник Александр Бычко рассказал о тяжелом положении, в котором оказались украинские военные. Об этом пишет РИА Новости.
Он сообщил, что солдаты вынуждены собирать деньги, чтобы обеспечить себя газом и бензином, так как государство не предоставляет необходимую поддержку.
Бычко, который сдался в плен вместе с группой из шести человек на границе с Белгородской областью, отметил, что их командир прямо указал на безразличие государства к нуждам армии. По его словам, военные постоянно скидывались на материалы и топливо, чтобы продержаться на позициях.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
ПВО России перехватила и уничтожила три украинских беспилотника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Бычко, который сдался в плен вместе с группой из шести человек на границе с Белгородской областью, отметил, что их командир прямо указал на безразличие государства к нуждам армии. По его словам, военные постоянно скидывались на материалы и топливо, чтобы продержаться на позициях.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
ПВО России перехватила и уничтожила три украинских беспилотника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова