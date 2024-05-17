Украинских чиновников уличили в краже гуманитарной помощи

Фото: РИА Новости
Украинские чиновники присваивают себе гуманитарную помощь, предназначенную жителям Херсона, а также пытаются нажиться на эвакуации. Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град» в беседе с РИА Новости.
«Конечно же, у чиновников есть огромное желание урвать лишнюю копейку на гражданах, которых будут вывозить из средств, которые на это выделяются», — рассказал собеседник издания.Как утверждает «Град», руководители военных администраций и остальные чиновники наживаются на всем. Сотрудники извлекают материальную пользу для себя не только из гумпомощи, но и эвакуации. Командир подытожил, что масштабы «воровства» достаточно большие.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения украинских катеров в Чёрном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак