Подполье сообщило об ударах в сторону ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР

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Российские Вооруженные силы нанесли два удара по теплоэлектростанции в поселке Николаевка недалеко от Славянска в Краматорском районе, который находится под контролем Украины, сообщил координатор подпольного движения из Николаевки Сергей Лебедев.
Первый удар был зафиксирован около 22:40, второй произошел через пять минут. По словам Лебедева, которые передает РИА Новости, в момент атаки в зданиях на территории ТЭС могло находиться от 50 до 70 военнослужащих ВСУ.
Информация о последствиях ударов и возможных потерях уточняется.
8 декабря Военкор Котенок рассказал о проблемах ВСУ на Покровском направлении. По его словам, российские войска продолжают наступление под Покровском достаточно свободно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Пентагоне объявили общую стоимость военной помощи для Украины.
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Информация о последствиях ударов и возможных потерях уточняется.
8 декабря Военкор Котенок рассказал о проблемах ВСУ на Покровском направлении. По его словам, российские войска продолжают наступление под Покровском достаточно свободно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Пентагоне объявили общую стоимость военной помощи для Украины.
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Мария Моисеева