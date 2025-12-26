Взрослый и ребенок пострадали при атаке ВСУ на российский регион

26 декабря 2025, 16:39

Гладков: восьмилетняя девочка и мужчина попали под удар дрона ВСУ в селе Замостье

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадали восьмилетняя девочка и мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.





По его словам, все произошло в селе Замостье Грайворонского округа. FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором в тот момент находились ребенок и взрослый.



Мужчину с баротравмой и осколочным ранением лица доставили в областную клиническую больницу. Девочка получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и плеча. Сейчас она находится в детской областной клинической больнице.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство повреждено», — написал глава региона.