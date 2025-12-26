Взрослый и ребенок пострадали при атаке ВСУ на российский регион
Гладков: восьмилетняя девочка и мужчина попали под удар дрона ВСУ в селе Замостье
В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ пострадали восьмилетняя девочка и мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, все произошло в селе Замостье Грайворонского округа. FPV-дрон ударил по автомобилю, в котором в тот момент находились ребенок и взрослый.
Мужчину с баротравмой и осколочным ранением лица доставили в областную клиническую больницу. Девочка получила минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и плеча. Сейчас она находится в детской областной клинической больнице.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство повреждено», — написал глава региона.Ранее сообщалось, что в Курской области беспилотник ВСУ атаковал мужчину, когда тот проезжал на велосипеде между селами Самарка и Марково в Глушковском районе. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.