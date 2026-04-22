Украинский дрон упал у школы в Курске

22 апреля 2026, 12:29

В Курске школу перевели на дистант из-за упавшего рядом украинского дрона

Учеников школы Курска, рядом с которой упали обломки украинского дрона, перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.