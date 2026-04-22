Украинский дрон упал у школы в Курске
Учеников школы Курска, рядом с которой упали обломки украинского дрона, перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, на территории учебного заведения не зафиксировали никаких разрушений. Другие подробности инцидента не уточняются.
Ранее сообщалось, что в школах Сызрани отменили занятия первой смены на фоне последствий атак беспилотников ВСУ. Соответствующие меры приняли для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников образовательных учреждений. Возвращение к штатному режиму работы ожидается уже во второй половине дня.
Читайте также: