В Польше раскрыли, когда инициатива на фронте перейдет к России

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Польский генерал Богуслав Пацек в разговоре с RMF FM спрогнозировал перемены на фронте. Он заявил, что в конце апреля — начале мая инициатива на поле боя полностью перейдет к Вооруженным силам РФ.
Пацек пояснил, что в скором времени погодные условия станут более благоприятными для наступления РФ. Генерал признал, что оказываемой западной помощи Киеву не хватает для противостояния с Россией.
Он подчеркнул, что РФ обладает преимуществом по всей линии фронта. При этом он добавил, что сейчас ВС РФ действуют даже не на полную мощность.
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Алина Юрчак