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Украинский пленный рассказал о спасении «Кракеном»* своих бойцов под Харьковом

Украинский пленный: боевики «Кракена»* эвакуировали под Харьковом лишь своих
13 июня 2024, 07:37
Фото: istock /Prostock-Studio

Фото: istock /Prostock-Studio

Боевики «Кракена»* спасали только своих военных во время боя на харьковском направлении в начале наступления российских военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на попавшего в плен солдата ВСУ Кирилла Доценко.
«К вечеру, по-моему, «залетело» две Bradley с пулеметами. По-моему, был «Кракен»*. Вытянули своих. Тех, кто был, другие — пограничники с нами еще были, — никого, ничего… Забрали своих и «откатились», — рассказал солдат.

Пленный отметил, что навстречу покинувшим во время боя позиции боевикам «Кракена»* двигался автомобиль его батальона. Боевики не стали предупреждать других бойцов Вооруженных сил Украины о приближении российских военных.



Ранее сообщалось, что военные ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. По словам подпольщика, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв. Сообщалось, что «прилет» был в жилой дом. В интернете начали распространяться сообщения о «российской ракете», но ее части так и не нашли. Лебедев рассказал, что в Кривом Роге много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* запрещенная в России террористическая организация
В Верховной раде Украины предложили сократить полномочия военкоматов
В Верховной Раде предложили сократить полномочия ТЦК из-за скандалов
13 июня 2024, 08:24

Фото: istock / reflection_art

Замглавы оборонного комитета Рады Егор Чернев заявил, что в Верховной раде Украины призвали сократить полномочия ТЦК из-за частых скандалов. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Сообщается, что причиной стали постоянные скандалы с сотрудниками ТЦК. Один из таких произошел в Одессе. Прибывшие на ложный вызов врачи скорой помощи были силой задержаны и заперты в военкомате. Им на помощь приехали другие экипажи. Началась драка между врачами, сотрудниками ТЦК и неизвестными гражданскими лицами.

«Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел», — сказал он.
По его словам, сейчас обсуждаются варианты, как избежать повторения таких ситуаций.

Ранее сообщалось, что водители скорой помощи увольняются из-за мобилизации на Украине. Водитель, который принимал участие в драке возле ТЦК рассказал, что медицинские учреждения не предоставляют своим сотрудникам брони от призыва на службу в Вооруженных силах Украины.

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#военные
#всу
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Вступившая в ВСУ стилист Зеленского умерла при странных обстоятельствах
Вступившая в ВСУ экс-стилист Зеленского Рязанцева умерла от инфаркта
13 июня 2024, 08:12

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Украинская националистка Александра Рязанцева, которая ранее вступила в ряды украинской армии и желала «пойти на Белгород», умерла от сердечного приступа. Об этом сообщает издание «Суспильне».
По словам представителей 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, Рязанцева умерла в медучреждении Житомира за день до перевода в другое подразделение. О смерти женщины стало известно благодаря ее сестре.

Рязанцева до начала специальной военной операции работала стилистом и художником по костюмам для телеканалов Украины. Она также работала с актерами студии «Квартал 95» и Владимиром Зеленским. В феврале 2022 года женщина вступила в тероборону украинской армии.

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#женщина
#всу
#спецоперация
#смерть
#украина
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Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника в Ярославской и Владимирской областях
13 июня 2024, 07:53

Фото: istock / e-crow

Средства ПВО ночью уничтожили БПЛА над территорией Владимирской и Ярославской областей. Об этом заявило МО РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении

В ведомстве уточнили, что три БПЛА сбили над Ярославской областью, а один — над Владимирской.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. По словам подпольщика, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв. Сообщалось, что «прилет» был в жилой дом. В интернете начали распространяться сообщения о «российской ракете», но ее части так и не нашли. Лебедев рассказал, что в Кривом Роге много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#бпла
#жилой сво
#всу
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ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге, сообщило подполье
Подполье: бандеровцы ударили по дому в Кривом Роге, чтобы раскрутить трагедию
13 июня 2024, 07:36

Фото: istock /RamonCast

Военные ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам подпольщика, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв. Сообщалось, что «прилет» был в жилой дом. В интернете начали распространяться сообщения о «российской ракете», но ее части так и не нашли. Лебедев рассказал, что в Кривом Роге много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их нет.

«Ракета должна была сильно заблудиться, чтобы оказаться в той многоэтажке. И прав наш товарищ: сразу пошли сообщения, сразу появились фото и видео, причем профессиональные. Единственный логичный вывод: русской ракеты вовсе не было. Была нужна трагедия. Бандеровцы просто взяли и сами нанесли удар в жилой дом», — сообщил координатор.

Он рассказал, что на место ЧП сразу прибыли сотрудники СБУ и выставили блокпосты. МЧС и сотрудники бригады скорой медицинской помощи давали подписки о неразглашении.

Ранее боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец рассказал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили спецподразделение ВСУ в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Военный отметил, что боевики специализировались на убийствах, а не ведении сражений. Солдат пояснил, что это была 233-я бригада. Им безразлично: мирный человек или нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#солдат
#удар
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Российские военные уничтожили спецподразделение «головорезов» ВСУ
Боец Перец: ВС России уничтожили подразделение «головорезов» в Новомихайловке
13 июня 2024, 06:59

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Военнослужащие ВС РФ уничтожили спецподразделение ВСУ в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Об этом рассказал боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец в беседе с ТАСС.
Военный отметил, что боевики специализировались на убийствах, а не ведении сражений.

«Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Им безразлично: мирный человек или нет», — пояснил военный.
Как отметил Перец, о задачах солдат ВСУ говорили показания пленных.

В апреле ВС РФ освободили Новомихайловку на южнодонецком направлении. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с изданием заявил, то освобождение села приближает окружение Угледара, который является крупнейшим хабом украиснких войск на южнодонецком направлении.

Ранее пасынок главкома ВСУ Александра Сырского заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#человек
#днр
#всу
#солдат
#вс рф
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На Украине анонсировали открытие новых заводов Rheinmetall
Министр экономики Украины заявила об открытии Rheinmetall первых заводов в стране
12 июня 2024, 21:39

Фото: iStock/undefined undefined

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о скором запуске первых заводов Rheinmetall в стране, передает РИА Новости со ссылкой на соцсети чиновницы.
«Вчера мы утвердили инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро в рамках альянса, поддерживающего малые и средние предприятия. За последние два дня было подписано множество соглашений на сумму свыше 650 миллионов евро между различными компаниями», — отметила Свириденко.
Она подчеркнула, что было заключено более 100 соглашений и договоренностей, направленных на укрепление энергетического сектора и частной экономики Украины.

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#евро
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#фрг
#предприятия
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Генсек НАТО заявил об обязательных для стран альянса поставках помощи Украине
Столтенберг: поставки военной помощи Украине станут обязательными для стран НАТО
12 июня 2024, 21:22

Фото: сайт НАТО

Военная помощь Украине станет обязательной для стран НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг отметил, что координация поставок оружия Киеву будет осуществляться командными структурами под руководством командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, пишет ТАСС.

«Если мы перейдем от добровольных поставок к обязательным для НАТО, то это сделает их более масштабными и надежными. Отличие в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО», — пояснил он.
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#оружие
#финансирование
#нато
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На границе с Румынией нашли тело тридцать пятого украинского уклониста
Погранслужба: в реке Тиса нашли тело тридцать пятого украинского уклониста
12 июня 2024, 18:49

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело тридцать пятого украинского уклониста найдено в реке Тиса на границе с Румынией. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины.
Труп мужчины был обнаружен во время патрулирования сотрудниками погранслужбы. Примечательно, что в Европе реку Тиса, через которую украинцы призывного возраста пытаются сбежать, прозвали «река смерти».

Ранее сообщалось, что украинские пограничники нашли тело очередного уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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#река
#труп
#страны
#мужчины
#режим
#украина
#спецоперация
#всу
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Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство
12 июня 2024, 17:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ивана Сырского, «козла отпущения» украинский лидер Владимир Зеленский всегда найдет. Он отметил, что с учетом нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения во всех провалах Киева винят именно главкома ВСУ.

Пасынок Сырского отметил, что в конечном итоге предводитель киевского режима объявит о том, что сам он хотел как лучше, а Сырский-старший во всем виноват.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной обстановке для украинских военных почти на всех направлениях фронта из-за высокой интенсивности боевых действий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#зеленский
#удар
#спецоперация
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