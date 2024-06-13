Украинский пленный рассказал о спасении «Кракеном»* своих бойцов под Харьковом

Фото: istock /Prostock-Studio
Боевики «Кракена»* спасали только своих военных во время боя на харьковском направлении в начале наступления российских военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на попавшего в плен солдата ВСУ Кирилла Доценко.
«К вечеру, по-моему, «залетело» две Bradley с пулеметами. По-моему, был «Кракен»*. Вытянули своих. Тех, кто был, другие — пограничники с нами еще были, — никого, ничего… Забрали своих и «откатились», — рассказал солдат.
Пленный отметил, что навстречу покинувшим во время боя позиции боевикам «Кракена»* двигался автомобиль его батальона. Боевики не стали предупреждать других бойцов Вооруженных сил Украины о приближении российских военных.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. По словам подпольщика, в среду вечером в Кривом Роге прозвучал взрыв. Сообщалось, что «прилет» был в жилой дом. В интернете начали распространяться сообщения о «российской ракете», но ее части так и не нашли. Лебедев рассказал, что в Кривом Роге много целей, куда стоит бить ракетами, но в том месте их нет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские военные уничтожили спецподразделение «головорезов» ВСУ
На Украине анонсировали открытие новых заводов Rheinmetall
Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство
* запрещенная в России террористическая организация
Дарья Осипова