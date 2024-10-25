49-летний военнопленный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой, взятый в плен на Донбассе, рассказал о страхе украинцев за будущее своих детей, если те уклоняются от мобилизации.
Собловой отметил, что на Украине существует угроза поражения в правах детей тех, кто избегает военной службы, особенно при поступлении в высшие учебные заведения.
Собловой отметил, что его сыну пока 13 лет, но, несмотря на это, он опасался последствий для его будущего. По его словам, скрываться от мобилизации на Украине становится все сложнее, так как уклонение приравнивается к самовольному оставлению части, что грозит тюремным сроком.
Ранее сообщалось, что в России разработана новая снайперская винтовка STM-308, предназначенная для использования спецназом и в зоне проведения Специальной военной операции (СВО). Новое оружие характеризуется легкостью и высокой эффективностью, позволяя поражать цели на расстоянии до одного километра.
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«Зеленский угрожает, что дети уклонистов могут лишиться льгот и иметь проблемы с поступлением в вузы. Мы с женой решили, что я лучше пойду воевать, чтобы этого не произошло», — рассказал Собловой в интервью РИА Новости.
Собловой отметил, что его сыну пока 13 лет, но, несмотря на это, он опасался последствий для его будущего. По его словам, скрываться от мобилизации на Украине становится все сложнее, так как уклонение приравнивается к самовольному оставлению части, что грозит тюремным сроком.
Ранее сообщалось, что в России разработана новая снайперская винтовка STM-308, предназначенная для использования спецназом и в зоне проведения Специальной военной операции (СВО). Новое оружие характеризуется легкостью и высокой эффективностью, позволяя поражать цели на расстоянии до одного километра.
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Елена Перлова