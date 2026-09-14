Украинский пропагандист Гордон* рвётся в бой, но не может попасть на фронт по одной причине

14 сентября 2026, 00:39

Украинский журналист Гордон* заявил, что ему «не позволяют» идти воевать

Дмитрий Гордон (Фото: Instagram** / @gordondmytro)

Журналист Дмитрий Гордон* сообщил, что ему «запрещают» отправляться на фронт, поскольку это может создать дополнительные риски для других военнослужащих ВСУ. Его слова цитируют украинские СМИ.





Как выяснилось, Гордон* переживает за жизни военных, так как боится, что рядом с ним они станут мишенью. Журналист считает себя важной целью, поэтому его якобы не пускают в зону боевых действий.



«Мое присутствие на передовой может привести к гибели многих людей. На меня будут охотиться, и в результате пострадают другие», — заявил Гордон*.