Украинский пропагандист Гордон* рвётся в бой, но не может попасть на фронт по одной причине
Украинский журналист Гордон* заявил, что ему «не позволяют» идти воевать
Журналист Дмитрий Гордон* сообщил, что ему «запрещают» отправляться на фронт, поскольку это может создать дополнительные риски для других военнослужащих ВСУ. Его слова цитируют украинские СМИ.
Как выяснилось, Гордон* переживает за жизни военных, так как боится, что рядом с ним они станут мишенью. Журналист считает себя важной целью, поэтому его якобы не пускают в зону боевых действий.
«Мое присутствие на передовой может привести к гибели многих людей. На меня будут охотиться, и в результате пострадают другие», — заявил Гордон*.
В последнее время Киев столкнулся с нехваткой личного состава в вооруженных силах, а действия сотрудников военкоматов по задержанию призывников вызывают постоянные скандалы и протесты. В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.