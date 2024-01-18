Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке

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Снаряд ВСУ попал в детский сад во время обстрела Петровского района Донецка. Об этом сообщил
«При обстреле Петровского района зафиксировано прямое попадание в кровлю детского сада №150», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.Он также добавил, что обстрел продолжается.
До этого стало известно, что бойцам ВСУ в рацион включили экспериментальный наркотик ибогаин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак