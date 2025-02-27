ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу, по которой снабжался Суджанский котел

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Бойцы ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу Суджа — Коренево, где снабжался Суджанский котел. Об этом пишет SHOT.
Авторы уточняют, что ВСУ несут потери. В настоящее время до смыкания Суджанского котла остается 3,5 километра, добавляют обозреватели.
По информации журналистов, сейчас в суджанском районе примерно тысяча единиц западной техники, которую активно ликвидируют. На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.
Украина вторглась в Курскую область в августе 2024 года. В июне того же года президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить боевые действия, однако на той стороне предложение проигнорировали.
Ранее «Радио 1» публиковало последнюю информацию о спецоперации на Украине.
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По информации журналистов, сейчас в суджанском районе примерно тысяча единиц западной техники, которую активно ликвидируют. На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.
Украина вторглась в Курскую область в августе 2024 года. В июне того же года президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить боевые действия, однако на той стороне предложение проигнорировали.
Ранее «Радио 1» публиковало последнюю информацию о спецоперации на Украине.
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Никита Кротов