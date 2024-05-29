«Остальные двухсотые»: Украинский военный рассказал об огромных своей бригады

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Действующий военнослужащий ВСУ в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады. Об этом стало известно из разговора в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из числа гражданских. Запись предоставило подполье изданию РИА Новости.
«У нас от бригады осталось процентов 20, остальные «двухсотые». И даже забрать их (погибших — прим. ред.) не разрешили. Это почему? Чтобы деньги не платить», — заявил украинский солдат.В том же видео военнослужащие критикуют посвященный военному конфликту украинский телемарафон и жалуются на то, что командование перебрасывает на фронт необученных и неэкипированных бойцов.
Ранее стало известно об использовании американского оружия для ударов по России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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