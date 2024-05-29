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«Остальные двухсотые»: Украинский военный рассказал об огромных своей бригады

Подполье: украинский военный рассказал о потере 80% бригады на поле боя
29 мая 2024, 06:42
Фото: istock / Mariia Kokorina

Фото: istock / Mariia Kokorina

Действующий военнослужащий ВСУ в приватном разговоре рассказал о потере на фронте 80% своей бригады. Об этом стало известно из разговора в вагоне поезда во время общения украинских военных с попутчиками из числа гражданских. Запись предоставило подполье изданию РИА Новости.
«У нас от бригады осталось процентов 20, остальные «двухсотые». И даже забрать их (погибших — прим. ред.) не разрешили. Это почему? Чтобы деньги не платить», — заявил украинский солдат.
В том же видео военнослужащие критикуют посвященный военному конфликту украинский телемарафон и жалуются на то, что командование перебрасывает на фронт необученных и неэкипированных бойцов.



Ранее стало известно об использовании американского оружия для ударов по России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
Стало известно об использовании американского оружия для ударов по России
AFP: Киев несколько раз использовал западное оружие для атак в глубине России
29 мая 2024, 02:58

Фото: istock / Gerasimov174

Украина использовала американское оружие для удара по целям на территории Российской Федерации. Об этом информирует агентство AFP.
В последний раз вооружение из США использовалось для атак на Краснодар. Какое конкретно оружие применялось Вооруженными силами Украины, не уточняется.

Стоит отметить, что в Белом доме несколько раз просили Украину не использовать американское оружие для атак на Россию. Также против выступает, например, и Германия, которая передает ВСУ американское оружие из своих арсеналов.

До этого немецкое издание Bild писало, что один раз для атаки по цели на Россию украинские военнослужащие применили ЗРК Patriot.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не поддерживают желание Киева бить по России западным оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#военные
#оружие
#украина
#вооружение
#германия
#всу
#краснодар
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Над Белгородской областью уничтожили бомбу Hammer
Над Белгородской областью сбили снаряд РСЗО «Ольха» и авиабомбу Hammer
28 мая 2024, 23:05

Фото: iStock/NatureNow

Над Белгородской областью уничтожили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства.
Данные приводит Минобороны России. Попытка атаки была совершена во вторник около 20:00 мск.

Незадолго до этого губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о запуске сирены ракетной опасности в Белгородской области. Он попросил людей укрыться.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгородская область
#бомба
#всу
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Военэксперт Литовкин развеял миф о поддержке Киева со стороны Запада
28 мая 2024, 21:06

Фото: iStock/Photoboyko

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что Запад лишь делает вид, что оказывает помощь Украине, хотя на самом деле это вовсе не так.
«С миру по нитке могут собрать одну батарею для Украины. Это попытка показать готовность помощи Украине, но у них плохо получается. Никакой поддержки нет, как и поставок сложной боевой техники и снарядов. А если уж и поставляют, то по принципу «корми собаку, чтобы не сдохла от голода, но громко лаяла и больно кусалась», — пояснил в беседе с NEWS.ru Литовкин.

Ранее стало известно, что ВСУ как минимум один раз использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по объектам на территории России без ведома ФРГ. Отмечалось, что после несанкционированного использования системы ПВО украинскими войсками, в Киев начали поступать гневные звонки из Берлина и Вашингтона с угрозами полностью прекратить поставки ракет для этих систем в случае повторения подобного инцидента.

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#всу
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#пво
#вооружение
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#сша
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Депутат Бурматов резко раскритиковал идею отправлять бездомных собак на СВО
28 мая 2024, 20:51

Фото: iStock/Marina Andreichenko

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что предложение екатеринбургского депутата Артура Зиганшина отправлять бездомных собак на СВО является безответственным и непродуманным.
«Он непродуманное, необдуманное и безответственное заявление сделал. В зоне СВО служебные собаки несут боевую службу и совершают настоящие подвиги. Они там парней наших спасают, жизни свои отдают, сами оттуда живыми возвращаются, потому что они специально обученные. Это собаки, прошедшие огромную кинологическую школу, специальным образом подготовленные и официально состоящие на службе в спецподразделениях. И вот так бросать, что давайте возьмём всех дворняг туда на убой отправим — это неуважительно и безответственно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Бурматов.

Он подчеркнул, что военные кинологи, обучая собак службе, выполняют тяжелейшую и крайне профессиональную работу.

Председатель комиссии по экономическому развитию думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону СВО.

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#кинологи
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#сво
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На Украине сократили срок подготовки мобилизованных
Депутат Рады: срок обучения мобилизованных сократили до 1,5 месяцев
28 мая 2024, 20:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подготовку мобилизованных перед отправкой на передовую сократили с двух до полутора месяцев. Об этом сообщил украинский парламентарий Валентин Наливайченко в эфире телеканала «Новости Live».
По его словам, такое решение было принято в связи с «большим наплывом людей» и нехваткой учебных центров.

Также он добавил, что для Украины остаётся большой проблемой финансирование таких центров.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности отправки украинских военных на учёбу в Евросоюз, Наливайченко подчеркнул, что там обучают исключительно профессиональных военных. Например, там учится персонал по обслуживанию истребителей F-16, поскольку на такую службу не берут добровольцев и мобилизованных.

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#мобилизация
#военные
#подготовка
#учения
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Макрон отказался комментировать заявления о французских инструкторах на Украине
28 мая 2024, 19:59

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что французский лидер пообещал обсудить данный вопрос с властями в Киеве на следующей неделе. По данным Минобороны России, за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более 13 тысяч иностранных наемников, в том числе ​солдаты из Франции.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники и инструкторы, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, перебазируются на вторую линию обороны.

Напомним, в начале текущего месяца МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#мид
#солдат
#наемники
#эммануэль макрон
#спецоперация
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Над Херсонской областью сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
Сальдо: Над Херсонской областью сбили противокорабельную ракету ВСУ «Нептун»
28 мая 2024, 19:46

Фото: iStock/bpawesome

Губернатор Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» в Херсонской области.
Уточняется, что ракета летела в сторону Крыма. «Нептун» сбили около 19:00 мск.

По словам губернатора, обломки упали за пределами поселка Новоалексеевка. Сальдо заключил, что никто не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#херсонская область
#ракета
#крым
#сво
#владимир сальдо
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Подполье сообщило о взрыве в Одессе
Подполье: взрыв зафиксирован в Одессе, предположительно, в районе порта
28 мая 2024, 18:29

Фото: iStock/RamonCast

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрыв зафиксирован в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, взрыв зафиксирован в районе порта. Он добавил, что в сторону порта направились машины скорой помощи.

Другие подробности взрыва в регионе уточняются.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#всу
#минобороны
#одесса
#вс рф
#спецоперация
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ВСУ без ведома Германии использовали Patriot для ударов по территории России
Bild: ВСУ использовали ПВО Patriot для удара по российским целям без ведома ФРГ
28 мая 2024, 18:28

Фото: iStock/MikeMareen

ВСУ как минимум один раз использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по объектам на территории России без ведома ФРГ. Об этом сообщает издание Bild.
Издание отмечает, что после несанкционированного использования системы ПВО украинскими войсками, в Киев начали поступать гневные звонки из Берлина и Вашингтона с угрозами полностью прекратить поставки ракет для этих систем в случае повторения подобного инцидента.

Подробности случившегося издание не раскрыло.

Ранее, в воскресенье, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против пересмотра правил использования немецкого оружия украинскими войсками, а также предоставления Киеву возможности нанесения им ударов по целям внутри территории России.

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#германия
#оружие
#поставки
#россия
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