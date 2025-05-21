Губернатор Клычков: над Орловской областью уничтожено 11 дронов ВСУ

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В ночь на 21 мая над Орловской областью было уничтожено 11 вражеских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
«Противник продолжает провокации – ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
Ранее «Радио 1» сообщало о взрывах в Тульской области и Рязани. В последней жители рассказали о пяти взрывах в разных частях города. В Тульской области под ударом оказался город Алексин. Предварительно, источниками взрывов являются средства ПВО, работающие по вражеским беспилотникам.
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Иван Мусатов