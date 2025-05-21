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Губернатор Клычков: над Орловской областью уничтожено 11 дронов ВСУ

Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

В ночь на 21 мая над Орловской областью было уничтожено 11 вражеских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
«Противник продолжает провокации – ночью над Орловской областью уничтожено 11 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Ранее «Радио 1» сообщало о взрывах в Тульской области и Рязани. В последней жители рассказали о пяти взрывах в разных частях города. В Тульской области под ударом оказался город Алексин. Предварительно, источниками взрывов являются средства ПВО, работающие по вражеским беспилотникам.

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ВСУ отправляют киевским властям ложные доклады об успехах в Курской области
21 мая 2025, 05:20

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинское командование отправляет киевским властям ложные доклады об успехах ВСУ в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — рассказал агентству источник в силовых структурах.

Напомним, что Курская область была полностью освобождена от украинской оккупации еще в апреле. Несмотря на это, украинское командование продолжает докладывать Киеву об успехах в регионе и успешных удерживаниях своих позиций. К тому же замалчиваются и истинные потери ВСУ.

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Над Рязанью раздалось пять взрывов из-за работы ПВО по беспилотникам ВСУ
Shot: над Рязанью раздалось пять взрывов из-за работы ПВО по дронам ВСУ
21 мая 2025, 01:33

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В разных частях города Рязани раздалось около пяти взрывов, предварительно из-за работы ПВО по украинским беспилотникам. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Взрывы слышны в небе над Рязанью. Как рассказали SHOT местные жители, всего они насчитали около 5 громких хлопков, которые были слышны в разных частях города», — передает telegram-канал.

По предварительной информации, источником взрывов является работа ПВО по вражеским дронам. Официальные источники никак не комментировали информацию. О разрушениях и пострадавших из-за происшествия пока неизвестно.

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Украинские беспилотники атакуют Тульскую область
Mash: в Тульской областью взрывы из-за атаки дронов ВСУ на регион
21 мая 2025, 00:26

Фото: iStock/bbsferrari

В городе Алексин Тульской области раздалось шесть взрывов из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«ВСУ атакуют беспилотниками Тульскую область. В 23:20 местные жители сообщили о шести громких хлопках в Алексине», — говорится в сообщении.

Канал передает, что после происшествия в городе случился массовый сбой в работе интернета и сотовой связи.

Ранее сообщалось о 15 сбитых украинских беспилотниках над тремя регионами России. Средствам ПВО удалось ликвидировать вражеские дроны практически за два часа.

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Минобороны: за два часа над территорией РФ сбито 15 дронов ВСУ
20 мая 2025, 23:32

Фото: iStock/NiseriN

Почти за два часа над территориями Орловской, Брянской и Белгородской областей было уничтожено 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«В период с 20:00 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство.

В Орловской области средства ПВО сбили 11 вражеских беспилотников. В Брянской уничтожено три БПЛА, а в Белгородской области один украинский дрон.

Ранее «Радио 1» сообщало, что над российской территорией было уничтожено 35 вражеских беспилотников. Дроны ликвидировали над Республикой Крым, Брянской и Белгородской областями.

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В Сети расходится ролик RT с обещаниями Зеленского, данными украинцам
20 мая 2025, 20:02

Владимир Зеленский

Ролик RT с обещаниями, которые давал украинцам Владимир Зеленский в 2019 году активно расходится по Сети.
Ровно шесть лет назад, 20 мая 2019 года Зеленский в своей инаугурационной речи пообещал жителям Украины закончить нанесение ударов по населению Донбасса и заявил, что для народа наступит новая жизнь.

В ролике продемонстрировали, как изменились судьбы нескольких украинцев за годы президентства Зеленского.

Напомним, его полномочия на посту президента Украины закончились 20 мая 2025 года.

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