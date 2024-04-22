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Украину ждут проблемы и трудная ситуация в мае

Глава ГУР Буданов* призвал Украину готовиться к тяжелой ситуации в мае
22 апреля 2024, 10:00
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина в мае столкнётся со сложной ситуацией и проблемами. Об этом заявил начальник ГУР Минобороны страны Кирилл Буданов*.
«Нас ждёт достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время», – отметил он.

Глава ГУР пояснил, что армагеддона и катастрофы ожидать не стоит, но проблемы действительно будут. ВС РФ начнут применять «комплексный подход», после чего начнётся «трудный период», добавил он.



Буданов* уточнил, что речь идёт не только об обстановке на фронте, но и о внутренней политической ситуации в стране.

Ранее глава ГУР Буданов* рассказал о планировании новых диверсий в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Стало известно о выполнении задач в зоне СВО с оглядкой на FPV-дроны
Герой России Умаев: задачи в зоне СВО выполняются с оглядкой на FPV-дроны
22 апреля 2024, 10:17

Фото: iStock/vadimrysev

Российским бойцам, действующим в зоне специальной военной операции (СВО), постоянно приходится учитывать применение FPV-дронов.
Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев.

Он отметил, что появление таких дронов влияет на тактику боевых действий, в том числе и на работу инженерных подразделений.

Как отметил Герой России, если раньше задачи, включая установку заграждений, выполнялись в любое время суток, теперь все действия осуществляются с учетом наличия FPV-средств.

Умаев также добавил, что в период подготовки к контрнаступлению инженерные подразделения привыкли работать с 3 до 5 утра, когда «ночные беспилотные аппараты уже не активны, а дневные еще не начали свою работу».

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#дроны
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Украинский военнопленный рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в ВСУ
22 апреля 2024, 09:56

Фото: istockphoto/Diy13

Украинский военнослужащий сдался в плен российским бойцам под Работино в Запорожской области. Он рассказал о недостаточной подготовке мобилизованных солдат и финансовых затруднениях в Вооружённых силах Украины.
В разговоре с РИА Новости военнопленный отметил, что военной подготовки как таковой перед отправкой на передовую у него не было. После прибытия в Харьков вместе с другими новобранцами им дали оружие, экипировку и сказали, что они будут месяц тренироваться. Однако вся подготовка заключалась в двух выездах на полигон, где собеседник агентства, по его словам, два раза стрелял из автомата, один раз — из гранатомёта, а ещё однажды бросал гранату.

«Вот и вся подготовка», — сказал пленный боец ВСУ.

Также украинец рассказал о финансовых трудностях, которые испытывает командование ВСУ. В частях постоянно задерживают выплаты денежного довольствия, либо выплачивают его не в полном объёме. Некоторые бойцы месяцами ожидали причитающиеся им выплаты. Другие получали денег столько, что их не хватало даже на самое необходимое, заключил военнопленный.

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#новости
#всу
#Харьков
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В ВСУ сделали неожиданное заявление о российском продвижении
FT: на Украине усомнились, что помощь США сможет остановить наступление ВС РФ
22 апреля 2024, 09:38

Фото: iStock/Silent_GOS

Новый пакет военной помощи Украине не поправит ее положение на линии фронта. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на мнение высокопоставленного украинского чиновника.
По мнению собеседника издания, системы ПВО и боеприпасы смогут замедлить наступление ВС РФ, но не остановят его.

Кроме того, украинский чиновник сообщил, что находящиеся на передовой солдаты ВСУ жалуются на то, что им нечем отвечать на российские удары. Боле того, ВСУ с трудом сдерживают оборону.

Напомним, 21 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине на сумму $60,8 млрд.

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В Одесской области взрывами повреждены склады и сельскохозяйственная техника
22 апреля 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Одесской области на фоне объявленной воздушной тревоги произошла серия взрывов. В результате повреждения получили складские помещения и сельскохозяйственная техника.
Об этом сообщило оперативное командование Вооружённых сил Украины, отвечающих за южное направление. Других подробностей, а также местонахождения складов, в пресс-службе ВСУ не приводят. Известно, что после того, как раздались сигналы тревоги, в регионе работали системы противовоздушной обороны.

Накануне, 21 апреля, глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщал, что российские войска нанесли точечные удары по объектам портовой логистики Одесской области. Для атаки были использованы баллистические ракеты. В местных социальных сетях пишут, что в порту Южный под Одессой третий день тушат пожар на объекте портовой инфраструктуры.

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#одесса
#удар
#воздушная тревога
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Контратака ВСУ в Красногоровке и продвижение ВС РФ под Угледаром: последние новости СВО
22 апреля 2024, 08:53

Фото: iStock/aapsky

ВС РФ освободили населенный пункт Богдановка, полностью выбив противника с окраин. Также российской армии удалось продвинуться на Донецком и Угледарском направлениях. О последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, где пытаются атаковать ВСУ, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление



Ожесточенные бои продолжаются в районе Работино, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». ВС РФ интенсивно воздействуют на украинскую оборону, привлекая средства дальнего поражения. Позиционные бои идут северо-западнее Вербового.


Донецкое направление


ВСУ пытаются помешать наступлению российской армии на окраинах Новомихайловки. ВС РФ наносят удары по позициям противника в Красногоровке. Противник контратакует, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции. Севернее в балке Домаха продолжается зачистка «вклинения» на рубеже Первомайское — Нетайлово.

Небольшие тактические успехи в районе Нетайлово. В районе Уманского, Семёновки и в Бердычах – встречные бои.


Часовоярское направление


Российские войска продвинулись в районе Богдановки, полностью выбив ВСУ с окраин населённого пункта. Продолжаются бои на восточных окраинах Часов Яра.

Бахмутское направление


В районе Красного ВС РФ наступают вдоль трассы Т-0504 в направлении Константиновки.


Авдеевское направление


На Авдеевском направлении российские войска атакуют позиции противника вдоль улицы Ивана Франко в районе подстанции в Очеретино. А в окрестностях Новокалиново и на рубеже Бердычи — Семеновка без значительных изменений.


Угледарское направление


На Угледарском направлении российские морпехи из 155-ой бригады освободили большую часть Новомихайловки, противник удерживает позиции на западной окраине. Также взята под контроль большая часть СНТ «Машиностроитель», однако противник сохраняет присутствие на 30% дачного поселка.

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#россия
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#всу
#вс рф
#танк
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Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схроны ВСУ с иностранным оружием
22 апреля 2024, 08:36

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке несколько заминированных украинских схронов. В числе прочего, в тайниках было найдено оружие иностранного производства.
В тайных складах силовики нашли около 70 гранат, более 100 выстрелов для гранатомёта, свыше 700 артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров западного производства, почти 140 танковых снарядов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Уточняется, что тайники были оставлены военнослужащими ВСУ перед отступлением из города. Все схроны были заминированы. Кроме указанных боеприпасов, на складах были найдены нацистская символика, а также шприцы, заправленные неизвестным веществом. Содержимое шприцев направлено местным экспертам.

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#фсб
#всу
#служба
#склад
#оружие
#боеприпасы
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MWM: Россия захватила наиболее мощный танк Leopard 2 из переданных ВСУ
22 апреля 2024, 08:30

Фото: iStock/Longfin Media

Кадры из зоны СВО подтверждают, что РФ захватила наиболее мощную версию немецкого танка Leopard 2 из числа поставленных Украине. Об этом сообщил Military Watch Magazine.
«Видеозапись, опубликованная 21 апреля, подтвердила, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2А6 в ходе столкновений с украинскими войсками», – указано в публикации.

Отмечается, что модификация Leopard 2A6 представляет собой наиболее мощный вариант немецкого танка Leopard 2, который получили ВСУ. Среди европейских танков его превосходит лишь небольшое количество машин Leopard 2A7, которые были приняты на вооружение в конце 2010-х годов.

Парк имеющихся в распоряжении украинских военных танков Leopard 2 понес тяжелые потери с момента провальной попытки контрнаступления. При этом именно модификация Leopard 2A6 стала одной из первых машин западного производства, уничтоженной РФ. Сейчас сообщения о применении этих танков на фронте стали значительно реже. Ожидания Запада, касающиеся характеристик боевой машины, не оправдались.

Ранее в России наградили бойцов за подбитые ими в зоне спецоперации танки Leopard 2. Военнослужащие получили денежные сертификаты на 500 тысяч рублей. Торжественная церемония прошла в штабе Московского военного округа. Денежное вознаграждение за подбитые немецкие «Леопарды» получили шесть российских бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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#вооружение
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#всу
#вс рф
#россия
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Российские бойцы вступили в бой с превосходящими силами ВСУ
22 апреля 2024, 06:43

Фото: iStock/zabelin

Два штурмовика группы «Восток» вступили в бой с восемью военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли их укрепленные позиции, сообщили РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
По информации ведомства, столкновения произошли в районе Волновахи к югу от Донецка. В частности, штурмовое подразделение мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии военной группы «Восток» из Приморья заняло укрепленные позиции ВСУ.

Россияне под руководством офицера с позывным Саваль провели успешную разведку боем и зачистили укрепленные позиции противника. В результате боя россияне взяли в плен несколько украинцев.

Ранее сообщалось, что десантники Бурятии и Забайкалья заняли опорные пункты ВСУ под Часовым Яром и взяли в плен нескольких бойцов ВСУ.

До этого стало известно, что Украина готовится к контрнаступлению с новым поставленным Западом оружием.

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#минобороны рф
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#вс рф
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Десантники из Бурятии и Забайкалья заняли опорный пункт ВСУ возле Часового Яра
Минобороны: Десантники ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром
22 апреля 2024, 06:36

Фото: iStock/gorodenkoff

Бурятские и забайкальские десантники взяли в плен четырех украинских солдат после захвата опорного пункта на окраине Часова Яра в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Бронегруппа десантников из Улан-Удэ на БМД-2 и танках Т-80 атаковала опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от села. Позднее ведомство сообщило, что штурмовой группе забайкальских десантников удалось «сломить сопротивление оставшихся боевиков ВСУ».

Четверо украинских солдат сдались в плен, а те, кто отказался сложить оружие, были ликвидированы, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России создали систему защиты объектов от ударов дронов.

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