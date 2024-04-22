Украину ждут проблемы и трудная ситуация в мае

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Украина в мае столкнётся со сложной ситуацией и проблемами. Об этом заявил начальник ГУР Минобороны страны Кирилл Буданов*.
«Нас ждёт достаточно трудная, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время», – отметил он.
Глава ГУР пояснил, что армагеддона и катастрофы ожидать не стоит, но проблемы действительно будут. ВС РФ начнут применять «комплексный подход», после чего начнётся «трудный период», добавил он.
Буданов* уточнил, что речь идёт не только об обстановке на фронте, но и о внутренней политической ситуации в стране.
Ранее глава ГУР Буданов* рассказал о планировании новых диверсий в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Дарья Осипова