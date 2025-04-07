Фото: iStock/artJazz
По словам российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, отсутствие Евросоюза в переговорном процессе по Украине является естественным и неизбежным. Об этом дипломат написал в своем telegram-канале.
«Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», — написал Ульянов.
Ранее сообщалось, что если Россия будет контролировать украинские ресурсы, это станет катастрофой для западных стран.
Читайте также:
МИД: одной из главных тем в диалоге с США стало возвращение собственности РФ
Премьер Грузии Кобахидзе назвал реальным воссоединение с Абхазией и Осетией
Стало известно, как на самом деле США относятся к Европе
Иван Мусатов