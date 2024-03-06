Уничтожение HIMARS и штурмы в Ивановском: последние новости СВО

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На линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Несмотря на переброску резервов на некоторые участки ВСУ лишаются личного состава и техники натовского образца. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось закрепиться ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
ВСУ предприняли попытку атаки в районе Работино с целью выбить российские войска с занятых ранее позиций, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». ВС РФ ответили противнику артиллерийским огнем и сдержали оборону. Продолжаются активные бои.
Донецкое направление
ВС РФ перешли в активное наступление на этом участке фронта. Несмотря на сопротивление ВСУ, российским бойцам удалось закрепиться на юге Красногоровки. ВСУ стягивают резервы в Бердычи и Победу. Продвинуться российской армии удалось в лесополосах к западу от трассы О0532 по направлению к Георгиевке.
Бахмутское направление
Российские войска продолжают штурмовать Ивановское. Инициатива полностью перешла к ВС РФ. В результате боя ВСУ лишились несколько единиц техники, в том числе западного производства.
Луганское направление
На Луганском направлении российские войска, при поддержке артиллерии, продолжают успешные штурмовые действия у Ямполевки и Тернов. В районе Табаевки продолжаются ожесточённые бои.
ВС РФ удалось уничтожить американскую РСЗО M142 HIMARS к северу от Покровска.
Авдеевское направление
На Авдеевском направлении идут встречные бои. ВСУ перебросили резервы и перешли в контратаки. ВС РФ сдерживают позиции, теснят противника. Российские войска в ходе отражения наступления уничтожили очередной танк M1 Abrams американского производства.
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