«‎Ущерб колоссальный»: На Украине раскрыли масштаб разрушений на энергетических объектах

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Украинской энергосистеме в текущем году нанесен самый мощный ущерб с начала конфликта, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. Об этом пишет РИА Новости.
«Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный», — отметил Галущенко.
По его словам, он на много больше по сравнению с 2022 и 2023 годом. Он отметил, что во время последних атак Украина лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. Глава Минэнерго заявил, что это огромный показатель.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Ранее сообщалось, что ВСУ не хватает техники для строительства укреплений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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