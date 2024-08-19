«Усложняет логистику»: Военэксперт раскрыл последствия удара ВСУ по третьему мосту в Курске

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В ночь на 19 августа 2024 года ВСУ атаковали мост через реку Сейм в Курской области. Это оказалось третье по счету мостовое сооружение, разбитое в результате атаки, сообщалось в телеграм-канале SHOT сегодня утром. Часть моста обрушилась. Однако, по данным портала, жители этого района обеспечены понтонными переправами, и ситуация с мостом никак не скажется на эвакуации мирных граждан.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» заявил, что логистика будет производиться в прежнем режиме.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что в некоторых материалах, где приводятся задачи ВСУ в Курской области, описывается заход в Курск и захват как можно большего числа территорий, включая Курскую атомную электростанцию.
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«Это не приятно, но логистика будет производится при том, что туда будут наведены Вооруженные силы России. Это не смертельно, но это неприятно и усложняет логистику, увеличивает связанные с ней риски», — сообщил военный эксперт.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что в некоторых материалах, где приводятся задачи ВСУ в Курской области, описывается заход в Курск и захват как можно большего числа территорий, включая Курскую атомную электростанцию.
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Анастасия Бондарева