30 ноября 2025, 21:33

Депутат Водолацкий: слова о ядерном оружии говорят о неготовности Украины к миру

Фото: Istock/Silent_GOS

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что заявление бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном размещении ядерного оружия в Украине подтверждает нежелание Киева начинать мирные переговоры.





В беседе с «NEWS.ru» Водолацкий отметил, что Залужный озвучивает позицию своих кураторов из Великобритании.

«Его хозяева в Англии забрали его туда послом и готовят на смену Зеленскому. Он полностью принадлежит англосаксам, он полностью у них под контролем и, естественно, делает и говорит только то, что ему пишут его кураторы. Исходя из этого, ситуация показывает, что на Украине верхушка руководства неадекватная. Она не собирается садиться за стол переговоров», — высказался политик.