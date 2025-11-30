В Госдуме оценили слова Залужного о размещении ядерного оружия на Украине
Депутат Водолацкий: слова о ядерном оружии говорят о неготовности Украины к миру
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что заявление бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном размещении ядерного оружия в Украине подтверждает нежелание Киева начинать мирные переговоры.
В беседе с «NEWS.ru» Водолацкий отметил, что Залужный озвучивает позицию своих кураторов из Великобритании.
«Его хозяева в Англии забрали его туда послом и готовят на смену Зеленскому. Он полностью принадлежит англосаксам, он полностью у них под контролем и, естественно, делает и говорит только то, что ему пишут его кураторы. Исходя из этого, ситуация показывает, что на Украине верхушка руководства неадекватная. Она не собирается садиться за стол переговоров», — высказался политик.Водолацкий полагает, что украинским властям нужен конфликт, а не мир.
Ранее стало известно о возможной теме переговоров Владимира Путина и спецпосланника США Уиткоффа.