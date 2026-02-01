Устройство «Плётка» помогло нейтрализовать около тысячи украинских БПЛА

01 февраля 2026, 17:35

Фото: Istock/vadimrysev

Отряд специалистов по беспилотникам 123-й бригады создал и применяет в боях устройство «Плётка». По сведениям экипажа, с его помощью за последний год они вывели из строя приблизительно тысячу украинских дронов.





Командир подразделения с позывным Легион рассказал в интервью RT, что система борется с коптерами противника. В основе конструкции — доступные бытовые материалы.

«Делали из обычной бечёвки, бельевой верёвки, (использовали — прим. ред.) патрон, какие-то промежуточные грузики. По длине ориентируемся на три метра, но в зависимости от обстановки, если сильный ветер, то желательно делать покороче», — пояснил военнослужащий.