ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ освободили Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР
Вооружённые силы России взяли под контроль населённые пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



По данным ведомства, освобождение Зеленого обеспечили подразделения группировки «Север». В ходе боевых действий, как утверждается, поразили три механизированные бригады ВСУ и две бригады территориальной обороны.

Сухецкое перешло под контроль российских сил в результате действий группировки «Центр». Также сообщается о поражении двух механизированных бригад, одной десантно-штурмовой и двух бригад нацгвардии.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над населённым пунктом Петровка в Запорожской области.

