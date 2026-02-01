ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО

01 февраля 2026, 12:57

Минобороны: ВС РФ освободили Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы России взяли под контроль населённые пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.