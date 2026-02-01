ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО
Вооружённые силы России взяли под контроль населённые пункты Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, освобождение Зеленого обеспечили подразделения группировки «Север». В ходе боевых действий, как утверждается, поразили три механизированные бригады ВСУ и две бригады территориальной обороны.
Сухецкое перешло под контроль российских сил в результате действий группировки «Центр». Также сообщается о поражении двух механизированных бригад, одной десантно-штурмовой и двух бригад нацгвардии.
Ранее Минобороны РФ заявляло, что подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над населённым пунктом Петровка в Запорожской области.
