Уступила место Муцениеце, поддержала ВСУ и продает личные вещи: куда пропала звезда Comedy Woman Екатерина Варнава

Екатерина Варнава (Фото: Инстаграм*/kativarnava)
Екатерина Варнава была гостьей крупных проектов. Она принимала участие в съемках кино, выступала в театре. Но в 2020 году все резко изменилось. Екатерина резко осудила российскую власть, встав на сторону Украины. Подробнее о том, как она живет сейчас, расскажет «Радио 1».
Поддержка Украины и разводВарнаве пришлось забыть о крупных проектах и соглашаться на любые. Но отечественные продюсеры не оказывали ей внимание, поэтому женщина пробовала себя в европейских кастингах, но провалила их. Спустя два месяца совместной жизни от Екатерины уходит возлюбленный, режиссер Александр Молочников. Он покидает Россию.
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Екатерина рассказывала, что развод стал для нее тяжёлым испытанием. Супруги хотели вместе эмигрировать в Америку, но теперь, в одиночку Екатерина боится. Этот период был непростым. Женщина много нервничала и заедала стресс. Как итог: прибавление 25 килограммов, а после депрессия. Отсутствие работы, развод, одиночество сделали свое дело. Но в этот период у нее было пять ухажеров вокруг.
После начала СВО Екатерина отправилась в Армению. Комментировать происходящую ситуацию в мире она перестала. В конце 2023 году Варнава совсем исчезла из интернета. После этого стали появляться подробности о ее творчестве. Театр Crave разорвал контракт с Варнавой, потому что она якобы бегала и просила за своего друга Сашу Гудкова.
Екатерина Варнава (Фото: Инстаграм*/kativarnava)
Отношения с Хрусталевым и другие романыПребывание в Армении снова подарило женщине депрессию, одиночество и потерянность. После Екатерина вернулась в Москву. Там она отметилась в качестве ведущей на дне рождении блогера Валерии Чекалиной. Свое состояние она спасала тем, что вела частные мероприятия. Комедиантка надеялась вернуться в информационное поле и завела свое собственное шоу, но проект не прошел проверку на оригинальность, так как была взята основа из театра Crave. Когда-то там она была главной звездой, но после начала СВО женщину заменили на актрису Агату Муцениеце.
Неудачный брак был не одной историей в личной жизни Варнавы. В 2012 году она встречалась со своим коллегой по проекту Comedy Woman — Дмитрием Хрусталевым. Он сделал предложение, но потом пара рассталась.
«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И всё. Высосали друг друга. И в какой-то момент наши отношения раскололись. Он плакал, и я плакала. Нам обоим было очень тяжело», — рассказывала Варнава.Следующие отношения были с хореографом Константином Мякиньковым. Они продлились шесть лет и тоже завершились на дружеской ноте.
Екатерина Варнава (Кадр из шоу «Вопросы взрослому»)
«Наши отношения превратились в какие-то чересчур родственные. Мы были вместе шесть лет, и в первые несколько лет нас спасали наши графики», — объясняла Екатерина.Роман с театральным режиссером Александром Молочниковым превратился в брак в 2021 году, но не продлился долго. Про других ухажеров женщины ничего неизвестно. Ходят слухи, что у нее мог быть роман с государственным деятелем Сергеем Капковым.
Варнава продает личные вещиНакануне стало известно, что телеведущая Екатерина Варнава решила распродать свой гардероб. В ее списке — 57 предметов, каждый из которых принадлежит к люксовым брендам. Среди них можно найти светлые короткие шорты от Miu Miu с принтом за 14 тысяч рублей и черную кожаную куртку от Gucci стоимостью 220 тысяч рублей.
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