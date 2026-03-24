Увеличилось число пострадавших при повторном ударе ВСУ по курскому предприятию

24 марта 2026, 20:00

Хинштейн: семь человек пострадали при повторном ударе ВСУ по курскому предприятию

ВСУ нанесли повторный удар по предприятию в Хомутовском районе Курской области. В результате атаки число пострадавших возросло до 13 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.





По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили ранения различной степени тяжести. Их всех доставляют в центр сочетанной травмы областной клинической больницы.

«Уточненная информация по удару врага в Хомутовском районе: количество раненых увеличилось до 13 человек. <…> В течение часа по территории «Велес-агро» был нанесен повторный удар», — написал глава региона.