Российская делегация покинула отель перед вторым туром консультаций по Украине

24 января 2026, 11:56

Делегация РФ покинула отель перед вторым туром консультаций по Украине в ОАЭ

Фото: istockphoto/wildpixel

Российская делегация под руководством начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова утром покинула гостиницу в Абу-Даби перед началом второго дня работы трехсторонней группы по вопросам безопасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.