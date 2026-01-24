Российская делегация покинула отель перед вторым туром консультаций по Украине
Российская делегация под руководством начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова утром покинула гостиницу в Абу-Даби перед началом второго дня работы трехсторонней группы по вопросам безопасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Первое заседание рабочей группы с участием России, США и Украины состоялось в пятницу, 23 января. Продолжение переговоров запланировали на субботу.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что в состав делегации вошли представители руководства Минобороны России во главе с Костюковым. Перед этим сообщалось, что стороны переговоров в ОАЭ готовы продолжить диалог по Украине 24 января.
