В аэропорту Сочи ввели план «ковёр»

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План «ковëр» ввели в аэропорту Сочи, воздушная гавань сейчас не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности, передал Телеграм-канал SHOT.
По предположениям это связано с атакой беспилотных летательных аппаратов на регион.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал в своём Телеграм-канале, что над акваторией Чёрного моря силы ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолётного типа. Губернатор Севастополя подчеркнул, что все службы находятся в состояние боевой готовности.
В городе боевики отражают атаку Вооружённых сил Украины, работают средства противовоздушной обороны (ПВО), добавил Михаил Развозжаев. Он сказал, что в районе Балаклавы и Инкермана сбили еще две воздушные цели.
Спасательная служба Севастополя сообщила, что по состоянию на 21:16 по московскому времени никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал в своём Телеграм-канале, что над акваторией Чёрного моря силы ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолётного типа. Губернатор Севастополя подчеркнул, что все службы находятся в состояние боевой готовности.
В городе боевики отражают атаку Вооружённых сил Украины, работают средства противовоздушной обороны (ПВО), добавил Михаил Развозжаев. Он сказал, что в районе Балаклавы и Инкермана сбили еще две воздушные цели.
Спасательная служба Севастополя сообщила, что по состоянию на 21:16 по московскому времени никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
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Ольга Енгалычева