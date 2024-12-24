В Архангельске подожгли офис с гуманитарной помощью для участников СВО

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В Архангельске неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в офис с гуманитарной помощью для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил общественник Владислав Жгилев в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, огонь уничтожил часть гуманитарной помощи для детей-сирот в Донбассе и военнослужащих.
Сотрудники полиции и представители регионального управления МЧС не комментировали ситуацию.
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Сотрудники полиции и представители регионального управления МЧС не комментировали ситуацию.
«Таких подлецов и предателей, как тот, что закинул нам горящие бутылки, надо ловить и наказывать по всей строгости», — написал Жгилев.Ранее газета Al-Watan со ссылкой на настоятеля христианской общины Скальбии Магера Хаддада сообщила, что группа иностранных боевиков подожгла рождественскую ёлку в христианском городе Скальбия, расположенном на севере сирийской провинции Хама.
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Анастасия Ларина