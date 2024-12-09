Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
Западные союзники Украины десятилетиями вынашивали свои военные и экономические планы в ее отношении, пишет автор Myśl Polska Эдвард Ковальчук.
Обозреватель отмечает, что проблемы у Киева начались сразу после распада СССР. Эксперт считает, что на украинском постсоветском пространстве сформировался олигархат, стремившийся к «углублению связей с Западом».
Он резюмировал, что главной целью западных стран остается РФ и ее ресурсы. Эксперты не раз отмечали, что Украина является лишь инструментом в руках своих союзников против России.
Ранее на Украине ответили, сможет ли Владимир Зеленский остаться у власти.
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«Но у Запада в отношении Украины были свои планы, причем не только в экономическом, но и в военном плане. Украина для западного капитала была лишь легкой закуской», — пишет Ковальчук.
Он резюмировал, что главной целью западных стран остается РФ и ее ресурсы. Эксперты не раз отмечали, что Украина является лишь инструментом в руках своих союзников против России.
Ранее на Украине ответили, сможет ли Владимир Зеленский остаться у власти.
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Никита Кротов