В Астраханской области отразили атаку беспилотников

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории Астраханской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Бабушкин в Телеграм-канале.
«Сегодня утром ВСУ вновь предприняли попытку атаковать БПЛА объекты на территории северной части Астраханской области. Атака отражена», — написал Бабушкин.Он добавил, что все службы и средства отработали штатно, никто не пострадал.
До этого сообщалось, что 6 сёл в Волоконовском районе Белгородской области остались без электричества из-за атаки украинского дрона, который повредил линию электропередачи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак