В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

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На территории Белгорода объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировала городская администрация в Телеграм-канале.
«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
До этого сообщалось, что российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак