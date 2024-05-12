В Белгороде опровергли фейк об эвакуации населения из-за обстрелов

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Белгороде не проводится эвакуация на фоне якобы большого числа жертв при разрушении подъезда жилого дома, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В мэрии уточнили, что по сети разлетелась ложная информация о массовых жертвах под завалами разрушенной 10-этажки, которую якобы распространил глава региона Вячеслав Гладков.
Напомним, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома в результате попадания в него осколка украинской ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Правда: информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора. Ролик разослали по пабликам сразу после официального сообщения от губернатора Белгородской области о том, что погибшие не обнаружены», — заявили в пресс-службе мэрии.
Напомним, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома в результате попадания в него осколка украинской ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева