В Ростове введен режим ЧС после удара дрона ВСУ по многоэтажке

14 августа 2025, 11:23

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Ростове-на-Дону власти ввели локальный режим ЧС после атаки украинского беспилотника по многоэтажке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.