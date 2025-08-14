В Ростове введен режим ЧС после удара дрона ВСУ по многоэтажке
В Ростове-на-Дону власти ввели локальный режим ЧС после атаки украинского беспилотника по многоэтажке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.
Напомним, что 14 августа украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону. В результате происшествия пострадали минимум 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Последствия атаки дрона ВСУ снял один из очевидцев происшествия. На кадрах видны лежащие осколки на земле и элементы фасада здания. Дом был атакован беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица».
