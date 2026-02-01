ВСУ обстреляли Курскую область больше десятка раз за сутки
ВСУ 17 раз за минувшие сутки обстреляли артиллерией отселенные приграничные районы Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Чиновник отметил, что украинские беспилотники трижды сбросили взрывные устройства на территорию региона. По его данным, в период с 09:00 31 января до 07:00 1 февраля силы ПВО сбили 37 БПЛА различных типов. Хинштейн уточнил, что погибших и пострадавших нет.
Накануне глава региона сообщал о поврежденных в жилых домах Курска окнах в результате падения обломков БПЛА. Он уточнял, что ПВО сбила несколько аппаратов противника.
Кроме того, Хинштейн призывал граждан быть осторожными, напоминая о сохранении угрозы атаки дронов.
Читайте также: