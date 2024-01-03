В Белгороде прозвучали взрывы

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В Белгороде произошла серия взрывов, передает РИА Новости.
Корреспондент агентства описал, что в результате взрывов дома затряслись, у машин сработали сигнализации из-за вибраций.
Предварительно в городе была запущена сирена воздушной тревоги. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей искать укрытие в безопасных местах.
Вечером 2 января власти Белгорода достигли соглашения с руководством крупных торговых центров о приостановке работы на два ближайших дня. Торговые центры «РИО», «Мега Гринн» и «Сити Молл Белгородский» не будут работать 3 и 4 января.
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Предварительно в городе была запущена сирена воздушной тревоги. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей искать укрытие в безопасных местах.
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Артем Кузьмин