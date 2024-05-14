В Белгороде прозвучало множество взрывов

Фото: istock / aapsky
В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремело несколько множество взрывов. Об этом информирует корреспондент ТАСС.
Отмечается, что в городе и Белгородском районе звучит сирена воздушной тревоги.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
До этого Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Госдуме назвали действия командования ВСУ агонией
«Родина у меня одна»: ветеран ВМФ из Херсонской области 30 лет ждал прихода РФ
В СНБО Украины не увидели «угрозы наступления» ВС РФ на Харьков
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
До этого Пентагон отказался комментировать обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Госдуме назвали действия командования ВСУ агонией
«Родина у меня одна»: ветеран ВМФ из Херсонской области 30 лет ждал прихода РФ
В СНБО Украины не увидели «угрозы наступления» ВС РФ на Харьков
Алина Юрчак