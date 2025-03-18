В Белгороде загорелся ТЦ в результате атаки украинских беспилотников

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В результате атаки украинских беспилотников на Белгород загорелся местный торговый центр «Атлант». Об этом пишет Shot.
«Украинские БПЛА атаковали Белгород: в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников повреждения получило здание ТЦ «Атлант» на улице Щорса», — сообщает telegram-канал.
Возгорание случилось на фасаде ТЦ и рядом расположенных туях. На данный момент пожар уже ликвидирован.
К тому же известно, что двое мужчин пострадали из-за падения обломков. Оба останутся инвалидами, так как первому ампутируют кисть, а второму предплечье.
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