В Белгородской и Курской областях уничтожили четыре украинских дрона

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Российские средства ПВО сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью и один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее украинские военные нанесли очередной удар по Запорожской атомной электростанции. Дрон ВСУ атаковал уникальный тренажёрный зал АЭС. Информация опубликована в официальном телеграм-канале станции.
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Анастасия Ларина