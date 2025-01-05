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В Белгородской и Курской областях уничтожили четыре украинских дрона

Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью и один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее украинские военные нанесли очередной удар по Запорожской атомной электростанции. Дрон ВСУ атаковал уникальный тренажёрный зал АЭС. Информация опубликована в официальном телеграм-канале станции.

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#беспилотник
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#вс рф
#курская область
Украина в 2024 году призвала в ряды ВСУ порядка 200 тысяч человек
05 января 2025, 19:40

Фото: iStock/Olena_Z

В 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тысяч человек вместо предлагаемых 500 тысяч. Этого числа не хватило для восполнения потерь, сообщает американская газета The Washington Post.
В прошлом году бывший главком ВСУ Валерий Залужный призывал мобилизовать полмиллиона украинцев. Однако Владимир Зеленский отверг это предложение, отметив, что это слишком большая цифра. В результате были мобилизованы порядка 200 тысяч человек.

Также издание отмечает, что в 2024 году парламент Украины принял законодательные меры, которые позволили снизить призывной возраст до 25 лет. При этом украинские военные, опрошенные журналистами, подчеркнули, что призыв начался слишком поздно, поскольку на тот момент части были сильно истощены после длительных боевых действий. Кроме того, бойцы указали на растущее количество дезертиров.

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SHOT: ВСУ использовали в Курской области воздушный шар-террорист
05 января 2025, 18:29

Фото: istockphoto/e-crow

Вооружённые силы Украины (ВСУ) запустили в Курской области так называемый воздушный шар-террорист. Это произошло в ночь на 5 января, около 01:00.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Вероятно, противник пытался произвести своеобразную разведку боем при помощи необычного аппарата накануне сегодняшнего контрнаступления в Курской области. Отмечается, что помимо разведывательных функций, шар-террорст мог нести несколько мин.

Предполагается, что ВСУ намеревались устроить диверсию на одном из стратегических объектов региона. Подозрительный объект был уничтожен дежурным силами противовоздушной обороны, не успев сбросить боевые заряды.

Украинские малоразмерные воздушные шары, прозванные шарами-террористами, по сравнению с БПЛА, обладают большей грузоподъёмностью. Один аппарат может нести до шест 82-мллимитровых мин. Как правило, ВСУ маскируют эти шары под метеорологические зонды.

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#воздушные шары
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#всу
#курская область
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Под Курском ликвидировали примкнувшего к ВСУ редактора шоу «МастерШеф»
Под Курском ликвидировали музыкального редактора шоу «МастерШеф» Антона Вовка
05 января 2025, 18:12

Фото: iStock/undefined undefined

В Курской области ликвидировали музыкального редактора популярного украинского шоу «МастерШеф» Антона Вовка, который примкнул к ВСУ. Об этом сообщает местное агентство УНИАН.
Отмечается, что в составе украинских войск он служил штурмовиком в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. У Вовка было звание младшего лейтенанта. Бойца ликвидировали 28 декабря 2024 года.

Украинское реалити-шоу «МастерШеф» выходит с 2011 года. В нём принимают участие повара, которые борются за главный приз в 500 тысяч гривен и возможность отправиться на учёбу в кулинарную школу во Францию.

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WP: ВСУ озадачены «неограниченным» количеством российских военных
05 января 2025, 17:41

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украинских военных приводит в недоумение большое количество противостоящих им российских военных. Они просто теряются перед возможностями многочисленностью российской армии.
Такое мнение военнослужащих ВСУ приводит издание The Washington Post. В то же время, ряды украинских солдаат на передовой неуклонно редеют.

«Создается ощущение, что их (российских бойцов. — прим. ред.) неограниченное количество», — говорит солдат 35-й бригады морской пехоты Украины.

В публикации отмечается, что истощённые и поредевшие украинские части становятся всё менее способны эффективно противостоять российскому натиску. Сами украинцы признают падение морального духа в рядах ВСУ и всё чаще высказываются в поддержку призыва избранного президента США Дональда Трампа начать переговоры. Авторы материала считают, что к упадку в украинской армии привело разочарование в киевском режиме.

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ВСУ нанесли удар по тренажёрному центру Запорожской АЭС
05 января 2025, 17:22

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Украинские военные нанесли очередной удар по Запорожской атомной электростанции. Беспилотник ВСУ атаковал уникальный тренажёрный зал АЭС.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале станции. В пресс-службе уточнили, что прилёт украинского дрона пришёлся по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. Именно там расположен полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что украинская сторона регулярно нарушает принципы обеспечения ядерной безопасности, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) тем, что наносят удары по территории ядерного объекта.

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#заэс
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Минобороны: Потери ВСУ в Курской области превысили 49 тысяч военных
05 января 2025, 17:10

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

За всё время боевых действий в Курской области Вооружённые силы Украины потеряли 49 010 военнослужащих. Такие цифры привели в министерстве обороны РФ.
Помимо этого, российскими военными уничтожено 273 украинских танка, 209 боевых машин пехоты (БМП), 153 бронетранспортёра (БТР), 1 461 боевой бронированный автомобиль, 1 407 простых машин, 340 полевых артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS, 16 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Также были ликвидированы восемь транспортно-заряжающих машин, 88 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы и четыре РЛС противовоздушной обороны. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что уничтожение группировки ВСУ в Курской области продолжается.

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#курская область
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Хинштейн высказался о наступлении ВСУ в Курской области
Хинштейн призвал курян воздержаться от самовольного возвращения в серую зону
05 января 2025, 16:25

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн высказался о новом наступлении ВСУ в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик заявил, что считает неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия армии и оценивают ситуацию в зоне боевых действий. Он призвал жителей Курской области доверять только официальным источникам, в частности, информации от Минобороны России.

Также Хинштейн убедительно попросил граждан воздержаться от самовольного возвращения в населённые пункты Курской области, находящиеся в так называемой «серой зоне», поскольку сейчас это небезопасно.

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#курская область
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#минобороны
#вс рф
#контрнаступление
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Новое наступление ВСУ в Курской области: первые итоги, сводка от военкоров, ситуация сейчас
05 января 2025, 16:06

Фото: iStock/Nzpn

Вооруженные силы Украины осуществили новую попытку контратаки, направив штурмовую группу к хутору Бердин в Большесолдатском районе Курской области. Атака началась примерно в 9 утра в воскресенье. Украинские войска использовали два танка, машину разграждения и двенадцать боевых бронированных машин (ББМ) с десантом, стремясь остановить продвижение российских сил в этом направлении. Что происходит в курском приграничье в настоящее время расскажет «Радио 1».

Новое наступление ВСУ в Курской области 5 января


По информации Минобороны России, российские войска успешно отразили две контратаки штурмовых групп украинской армии в Курской области, сохранив свои позиции. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной.

В ходе наступления подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных и стольких же десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригаде морской пехоты и соединениям территориальной обороны. Противник был отброшен из районов 15 населенных пунктов, среди которых Дарьино, Леонидово, Малая Локня и Суджа. Потери украинских войск в Курской области достигли почти 50 тысяч военнослужащих.

Потери ВСУ в Курской области


С момента вторжения в Курскую область украинские силы понесли значительные потери — почти 50 тысяч (49 010) военнослужащих. Кроме того, противник лишился 73 танков, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортеров, 1461 ББР, 340 артиллерийских орудий и 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 Himars и 6 MLRS.

Фото: iStock/zabelin

Обстановка в Курской области сейчас


Военный блогер Юрий Подоляка сообщил в своем телеграм-канале, что ВС РФ отбили атаку ВСУ и осуществили попытки контратак. Противник сумел занять большую часть Черкасского Поречного и с утра пытался пробиться к Бердину.

Он также рассказал о выдвижении частей противника в район Дарьино и на сопредельной территории Сумской области. Противник также атакует в районе Леонидово, направляясь к Новоивановке, но пока использует лишь небольшие силы, что похоже на разведку боем.

Военный волонтер Роман Алехин опроверг слухи о том, что ВСУ якобы смогли занять хутор Бердин у Суджи. Он уточнил, что хутор и направление Большого Солдатского удерживают группы спецназа «Ахмат», находящиеся под командованием генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Алехин подчеркнул, что эти бойцы не позволили противнику прорваться к Курску в августе и не дадут им достичь цели сейчас. Он также отметил, что противник начал активно использовать квадроциклы и багги после высадки десанта, а на Большесолдатском направлении стали вводить в бой танки.

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#курская область
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Солдат ВСУ высмеял упавшего товарища, после чего наступил на мину
05 января 2025, 15:48

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинский солдат посмеялся над «побратимом», который споткнулся и упал во время бега по пересечённой местности. Однако через несколько секунд хлопец сам наступил на мину, и ему резко стало не до смеха.
Видео с нашлемной камеры украинского солдата с позывным Уголёк опубликовал телеграм-канал «Война. История. Оружие». Военнослужащий ВСУ вместе с напарником куда-то вместе бегут под обстрелом. Товарищ внезапно спотыкается и падает.

«Да ты ... (надоел - ред.)», — со смехом говорит ему Уголёк и продолжает бег.

Через несколько десятков шагов он наступает на спрятанную в траве мину и падает сам уже после взрыва. Крича от боли и ругаясь, солдат просит у товарищей кровоостанавливающие пакеты.

«Уголёк — 300-й», — слышен голос за кадром.

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, прокомментировали видео администраторы телеграм-канала. В данном случае — сапёры, причём неизвестно, чьи, так как мина вполне могла быть и украинской.

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