В Белгородской области человек погиб при ударе дронов ВСУ

17 декабря 2025, 19:16

В Белгородской области 10 человек пострадали, один погиб из-за атаки дронов ВСУ

Фото: iStock/Iulianna Est

Один человек погиб, десять получили ранения в результате ударов украинских дронов в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Вячеслав Гладков.