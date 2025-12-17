Достижения.рф

В Белгородской области человек погиб при ударе дронов ВСУ

Фото: iStock/Iulianna Est

Один человек погиб, десять получили ранения в результате ударов украинских дронов в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



В селе Замостье Грайворонского округа БПЛА ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате удара один человек погиб на месте. Двух других мужчин, находившихся в машине, доставили в Грайворонскую ЦРБ, где у них диагностировали баротравмы.

По словам главы региона, в селе пострадала еще одна машина, подвергшаяся атаке дрона. В автомобиле находились супруги. В больнице у мужчины выявили баротравму, а у женщины — ссадины, ушиб коленного сустава и баротравму.

В городе Грайворон также произошел взрыв FPV-дрона, в результате которого пострадали шесть человек, включая подростка. 15-летнюю девочку и троих взрослых с баротравмами госпитализировали в больницы Белгорода. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор.

Екатерина Коршунова

