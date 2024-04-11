В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина

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В результате атаки украинского дрона в Белгородской области пострадал мужчина, сообщил 11 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского района. Пострадавший был госпитализирован.
По словам губернатора, 10 апреля в области было зафиксировано обстрелы шести районов, в ходе которых было выпущено 48 снарядов. Всего в атаке участвовали 19 беспилотников, с которых сбросили три взрывных устройства.
Больше всего атак пришлось на Шебекинский район. В Губкинском районе был обнаружен и изъят взрывоопасный предмет специалистами. Повреждения были зафиксированы в одном многоквартирном доме, 18 частных домах, на 8 транспортных средствах, трех предприятиях и одном коммерческом объекте.
Гладков также упомянул об атаке на одно из промышленных предприятий в городе Шебекино Шебекинского района с помощью беспилотника. В поселке Ленинский было выпущено 6 минометных снарядов и 3 гранатометных выстрела, но без последствий.
Также был зафиксирован случай атаки с помощью дрона-камикадзе. В селе Вознесеновка также произошла атака с использованием двух дронов-камикадзе, в результате чего один человек получил острую акустическую травму и был доставлен в медицинское учреждение.
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Больше всего атак пришлось на Шебекинский район. В Губкинском районе был обнаружен и изъят взрывоопасный предмет специалистами. Повреждения были зафиксированы в одном многоквартирном доме, 18 частных домах, на 8 транспортных средствах, трех предприятиях и одном коммерческом объекте.
Гладков также упомянул об атаке на одно из промышленных предприятий в городе Шебекино Шебекинского района с помощью беспилотника. В поселке Ленинский было выпущено 6 минометных снарядов и 3 гранатометных выстрела, но без последствий.
Также был зафиксирован случай атаки с помощью дрона-камикадзе. В селе Вознесеновка также произошла атака с использованием двух дронов-камикадзе, в результате чего один человек получил острую акустическую травму и был доставлен в медицинское учреждение.
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Артем Кузьмин